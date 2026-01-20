Haberler

Putin'in temsilcisi Dmitriyev'in Davos'ta ABD'li yetkililerle görüşeceği belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev'in Davos'ta ABD'li yetkililerle görüşeceğini, bunun uluslararası ekonomik ilişkiler için önemli olduğunu açıkladı. Peskov ayrıca Gazze'deki Barış Kurulu ile ilgili belirsizlikler hakkında yorum yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in, İsviçre'nin Davos kasabasında ABD'li bazı yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılmasını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Peskov, "Bu girişimin tüm ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, sadece Gazze ile mi ilgili yoksa daha geniş bir bağlamda mı olacak? Şu ana kadar bu konuda birçok soru var ve Amerikalılarla görüşmelerimiz sırasında bu soruların yanıtlarını almayı umuyoruz." dedi.

Davos'a giden Dmitriyev'in burada ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruyu yanıtsız bırakan Peskov, "Dmitriyev'in ABD heyetinden bazı yetkililerle görüşme planı var." ifadesini kullandı.

ABD ile ekonomik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yana olduklarını vurgulayan Peskov, Dmitriyev'in Ukrayna'da barış sağlanması konusunda ilgili tarafalara çeşitli mesajları da ilettiğini aktardı.

Peskov, Paris'te G7 ülkeleri ile Rusya arasında bir görüşmeye yönelik davet almadıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı

Üniversitede sahte öğrenci skandalı! İdari personel tutuklandı
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme