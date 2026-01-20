Putin'in temsilcisi Dmitriyev'in Davos'ta ABD'li yetkililerle görüşeceği belirtildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in, İsviçre'nin Davos kasabasında ABD'li bazı yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılmasını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Peskov, "Bu girişimin tüm ayrıntılarını henüz bilmiyoruz, sadece Gazze ile mi ilgili yoksa daha geniş bir bağlamda mı olacak? Şu ana kadar bu konuda birçok soru var ve Amerikalılarla görüşmelerimiz sırasında bu soruların yanıtlarını almayı umuyoruz." dedi.

Davos'a giden Dmitriyev'in burada ABD Başkanı Donald Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruyu yanıtsız bırakan Peskov, "Dmitriyev'in ABD heyetinden bazı yetkililerle görüşme planı var." ifadesini kullandı.

ABD ile ekonomik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yana olduklarını vurgulayan Peskov, Dmitriyev'in Ukrayna'da barış sağlanması konusunda ilgili tarafalara çeşitli mesajları da ilettiğini aktardı.

Peskov, Paris'te G7 ülkeleri ile Rusya arasında bir görüşmeye yönelik davet almadıklarını da sözlerine ekledi.