Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024'te Gerçekleşecek

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" 13-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek forumun, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmesi amaçlanıyor.

İlk kez Rusya ve İİT ülkeleri arasında 2009'da düzenlenen forumun bu yıl 16'ncısı yapılacak.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu forumda, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanları bir araya gelecek.

Forum, İslami finansman, helal endüstrisi, uluslararası işbirliği, kadın bakış açısı gibi konularda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İslami modadaki son yeniliklerin yer alacağı "Modest Fashion Day", çocukların yarışacağı "Eastern Cup" uluslararası futbol turnuvası ve dünyanın birçok yerinden getirilen helal standartlı ürünün sunulduğu "Helal Pazar" gibi etkinlikler bu yıl da gerçekleştirilecek.

Ayrıca kültürel programlar kapsamında Türkiye'nin de içinde yer aldığı 100'den fazla ülkeden gelen 25 yaş altındaki genç şeflerin yarışacağı bir yemek yarışması yapılacak.

Forumda bu yıl ilk defa "İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Örgütü (AAOIFI) Uluslararası Konferansı" da düzenlenecek. Konferans 45'ten fazla ülkeden düzenleyici otoriteler, merkez bankaları, finans kurumları ve alanında uzman isimler bir araya gelerek İslami finans standartlarını tartışacak.

Forum kapsamında düzenlenecek konferanslarda, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ve uluslararası işbirliklerini güçlendiren katılım finans alanındaki uygulamalar da ele alınacak.

Bu yıl 13-18 Mayıs'ta düzenlenecek foruma, geçen yıl 87 farklı ülkeden 20 bin 500'ün üzerinde ziyaretçi katılmıştı.