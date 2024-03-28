Rusya'daki Ebeko Yanardağı 3.000 Metre Yüksekliğe Kül Püskürdü

ÇEKİM TARİHİ: 24/27 Mart 2024

Yanardağ patlamasının çeşitli görüntüleri ( Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Birleşik Jeolojik Çalışmalar Federal Araştırma Merkezi Kamçatka şubesinin izniyle)

Rusya'daki Ebeko Yanardağı, atmosfere 3.000 metre yüksekliğe ulaşan kül püskürttü.

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Birleşik Jeolojik Çalışmalar Federal Araştırma Merkezi Kamçatka şubesinin basın servisinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Kül emisyonu deniz seviyesinden yaklaşık 3.000 metre yüksekliğe ulaştı" denildi.

1.156 metre yüksekliğindeki Ebeko Yanardağı, Rusya'nın Kuril Adaları'nın bir parçası olan Paramuşir Adası'nda yer alıyor. 20 Ekim 2016'dan bu yana zayıftan orta dereceye kadar değişen düzenli emisyonlar devam ederken, bu durum yanardağ için normal kabul ediliyor.

Rekor emisyon ise 2017'de oluşan yeni bir menfezden çıkan duman sütununun 6.000 metre yüksekliğe ulaştığı 31 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.(XHTV)