Rusya'nın Ulyanovsk bölgesindeki enerji tesisine İHA saldırısı gerçekleştirildi

Rusya'nın Ulyanovsk Bölgesi Valisi Aleksey Russkih, bölgedeki bir enerji altyapı tesisinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını ve tesiste yangın çıktığını bildirdi.

Russkih, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki enerji altyapı tesisine yönelik bugün gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgilere yer verdi.

Novospasskiy ilçesindeki bir tesisin İHA saldırısına maruz kaldığını belirten Russkih, tesiste yangın çıktığını ve olay yerine acil durum ile güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Russkih, güvenlik gerekçesiyle İHA'lara, İHA parçalarına ve hava savunma sistemlerinin çalışmalarına ait görüntü ve fotoğrafların internette paylaşılmamasını istedi.

Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarında bu yıl artış yaşanırken, Rusya'nın bazı bölgelerinde akaryakıt satışına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor.