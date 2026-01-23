Haberler

Rusya: Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve Ukrayna ile yapılacak müzakerelere katılacak Rus heyetinin askeri yetkililerden oluşacağını ve Ukrayna'nın Donbas bölgesini terk etmesi gerektiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinin askeri yetkililerden oluşacağını belirterek, "Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya'nın önemli bir şartıdır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın ABD'de yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki varlığının dondurulduğuna işaret eden Peskov, söz konusu varlığın Filistin'in yanı sıra Donbas gibi bölgeler için de kullanılabileceğini söyledi.

ABD ve Ukrayna heyetleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bugün ve yarın yapacakları görüşmelere katılacak Rus heyetine ilişkin konuşan Peskov, "Bunlar askerler, savunma bakanlığı temsilcileri. Şimdilik isimlerini açıklamayacağız. Hepsi askerler. Bu, güvenlik konularında çalışan bir çalışma grubu, ilk görüşmeler olacak." diye konuştu.

Müzakerelerde ele alınacak önemli başlıklar olduğuna işaret eden Peskov, "Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya'nın önemli bir şartıdır." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Abu Dabi de görüşmeler yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın

Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Zeynep Sönmez'i eledikten sonra bunu yaptı! Olanlar oldu
Nihat Kahveci Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Efendi Moda Sahili'nde...
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Görüntüye tepki yağıyor! Genel başkan yemeğe çakarlı konvoyla gitti
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor