Haberler

Rusya, ABD'nin Küba'ya Yönelik Kısıtlamalarını Kınadı

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Küba'ya uyguladığı yeni kısıtlayıcı tedbirleri kınayarak, bu yaptırımların uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğunu belirtti.

MOSKOVA, 1 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Küba'ya uyguladığı son kısıtlayıcı tedbirleri şiddetle kınadı.

Zaharova açıklamayı, Küba'ya petrol satan ülkeleri gümrük vergisi uygulamakla tehdit eden perşembe günkü ABD başkanlık kararnamesine ilişkin soru üzerine yaptı.

Sözcü, Birleşmiş Milletler, BM Şartı ve diğer uluslararası hukuk normlarını hiçe sayarak egemen ve bağımsız devletlere yönelik yapılan tek taraflı yaptırımların "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Zaharova, Küba'nın ekonomik olarak sonunu getirmeyi amaçlayan ABD'nin bu hamlesinin, Washington'un Karayip ülkesine yönelik uzun süredir uyguladığı maksimum baskı stratejisinin nüksettiğini gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel


