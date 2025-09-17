Rusya, ABD ile Ekonomi ve Enerji Alanlarında İşbirliğine Açık

MOSKOVA, 17 Eylül (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile ekonomi ve enerji alanlarında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada iki ülkenin çeşitli kanallar aracılığıyla temaslarını sürdürdüğünü kaydeden Ryabkov, ekonomi konularının gündemlerinde olduğunu belirtti.

Sahalin Adası'ndaki petrol ve doğalgaz projesine atıfta bulunan Ryabkov, "Bu alanda başlayan çalışmaların en açık örneği olarak Sahalin-1'i gösterebilirim. Ancak başka alanlar da söz konusu. Bu görüşmeleri derinleştirmeye hazırız ve tatbiki işbirliğine açığız" dedi.

Ryabkov, Washington'ın Rus vatandaşları için göçmen olmayan vize kategorisindeki şartları sıkılaştırma kararından dolayı duydukları hayal kırıklığını da dile getirdi.

Söz konusu kararın, ikili ilişkileri iyileştirmeye yönelik son girişimlerle çeliştiğini kaydeden Ryabkov, ABD'ye yeni kısıtlamaları gözden geçirme çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de Rus vatandaşlarına yönelik yeni vize başvuru kuralları açıklamış ve bu kapsamda göçmen olmayan vize kategorisindeki başvuruların yalnızca belirli büyükelçiliklere yapılması zorunluluğu getirmişti.