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Kazakistan ve Rusya Petrol İşleme Anlaşması

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Kazakistan ile Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki Kondensat Petrol Rafinerisi'nde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı.

Kazakistan ile Rusya, Rus petrolünün Batı Kazakistan bölgesindeki Kondensat Petrol Rafinerisi'nde işlenmesine ilişkin şartlarda anlaşmaya vardı.

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov, düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Bakan Akkenjenov, Rus petrolünün Kondensat tesisinde işlenmesi konusunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Akkenjenov, işlenecek petrolden elde edilecek petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 30'unun iç pazarda tutulacağını, kalan kısmının da Rusya'ya gönderileceğini duyurdu.

Rus petrolünün rafineriye demir yoluyla taşınacağını belirten Akkenjenov, tesisin coğrafi konumu nedeniyle Kazakistan veya Rusya'nın petrol boru hattına bağlı olmadığına işaret etti.

Akkenjenov, "Tesis, bir nevi çıkmaz bölgede bulunuyor ve Rusya Federasyonu'na daha yakın. Her şey demir yolu taşımacılığının kapasitesine bağlı olacak." dedi.

Bakan, iki ülke arasında anlaşılan şartların ülkesi açısından uygun olduğunu dile getirdi.

Rus petrolünün sevkiyatı yakın zamanda başlayabilir

Rus petrolünün, Batı Kazakistan bölgesindeki Kondensat Petrol Rafinerisi'ne sevkiyatının yakın zamanda başlaması bekleniyor. Tesiste yeniden yapılandırma ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kazakistan Enerji Bakanlığından haziranda yapılan açıklamada, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıların Kondensat tesisine ham madde tedarikini etkilemediği bildirilmişti.

Akkenjenov, daha önceki açıklamalarında Kazakistan'ın petrol işleme kapasitesini ve işlenmiş petrol ürünleri ihracatını artırmayı planladığını duyurmuştu.

Orta vadede ülkenin petrol işleme kapasitesinin iki kattan fazla artırılarak yıllık 40 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. Böylece petrol üretimi ile petrol işleme arasındaki 5'e 1'lik oranın 2'ye 1 ila 3'e 1 seviyesine çekilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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