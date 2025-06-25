Rus Füze Saldırısında Dnipro'da 20 Kişi Hayatını Kaybetti

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Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde Rus güçlerinin yaptığı balistik füze saldırısında 20 kişi yaşamını yitirirken, 300'den fazla kişi yaralandı. Dnipro'da ve çevresinde büyük hasar meydana geldi.

KİEV, 25 Haziran (Xinhua) -- Rus güçlerinin salı günü Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği balistik füze saldırısında 20 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 300 kişi de yaralandı.

Dnipro Valisi Sergiy Lysak yaptığı açıklamada Dnipro kentinde 18, yakınlarında yer alan Samar kentinde ise bir altyapı tesisinin vurulması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dnipro Belediye Başkanı Boris Filatov ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Dnipro'da geniş çaplı hasara neden olan saldırılarda yaklaşık 50 yüksek bina, 40 eğitim kurumu, 8 sağlık tesisi ve birçok altyapı tesisinin zarar gördüğünü belirtti.

Filatov, "Hasar açısından, bu muhtemelen Dnipro'ya yönelik en büyük saldırılardan biri" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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