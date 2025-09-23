Ruhsatsız Ekmek Fırını Mühürlendi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ruhsatı olmayan ve izinsiz işletilen bir ekmek fırını, CİMER'e yapılan müracaat sonrası mühürlendi. Ekipler, fırının ruhsatsız olduğunu tespit etti ve gerekli cezai işlemler için tutanak düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan müracaat üzerine Hamidiye köyündeki fırında ekipler inceleme gerçekleştirdi.
O.K'nin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan izinsiz olarak ekmek fırını işlettiği tespit edildi.
Ekmek fırını tutanak tutularak mühürlendi.
Tutanağın gerekli cezai işlem için Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel