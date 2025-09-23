Haberler

Ruhsatsız Ekmek Fırını Mühürlendi

Ruhsatsız Ekmek Fırını Mühürlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ruhsatı olmayan ve izinsiz işletilen bir ekmek fırını, CİMER'e yapılan müracaat sonrası mühürlendi. Ekipler, fırının ruhsatsız olduğunu tespit etti ve gerekli cezai işlemler için tutanak düzenlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ruhsatı olmayan ve izinsiz işletilen ekmek fırını mühürlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan müracaat üzerine Hamidiye köyündeki fırında ekipler inceleme gerçekleştirdi.

O.K'nin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan izinsiz olarak ekmek fırını işlettiği tespit edildi.

Ekmek fırını tutanak tutularak mühürlendi.

Tutanağın gerekli cezai işlem için Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.