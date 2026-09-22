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Rubio ve Tajani New York'ta İtalya-ABD kritik mineraller mutabakat zaptını imzaladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ile Tajani'nin New York'ta kritik minerallerde İtalya-ABD Mutabakat Zaptı'nı imzaladığını bildirdi. Görüşmede tedarik zincirlerini çeşitlendirme dahil ikili ekonomik işbirliği fırsatları ele alındı ve ortak çalışma grubu oluşturuldu.

ABD ve İtalya'nın, kritik mineraller alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına imza attığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin New York'ta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede tedarik zincirlerini çeşitlendirme dahil ikili ekonomik işbirliğini güçlendirme fırsatlarının ele alındığı kaydedildi.

Rubio ve Tajani'nin kritik mineraller alanında işbirliğine ilişkin "İtalya-ABD Mutabakat Zaptı"nı imzaladığı belirtilen açıklamada, kritik mineraller konusunda işbirliğini ilerletmek amacıyla ortak bir çalışma grubunun oluşturulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
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