ABD Dışişleri Bakanı Rubio Vietnamlı mevkidaşı Trung ile kapsamlı stratejik ortaklığı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile ikili ilişkileri ve kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirme konusunu ele aldı.

Rubio ve Trung, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trung ile iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirme ve ikili ilişkileri güçlendirme konularının yanı sıra ticarette dengenin sağlanması, savunma ve güvenlik alanında işbirliğinin artırılmasını görüştüğünü belirtti.