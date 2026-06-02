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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dış yardımlarda yapılan kesintileri savundu

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, USAID'ı kapatma ve dış yardımları durdurma kararını savunarak 'Burada sosyal hizmet görevlisi rolü oynamaya gelmedik, kazanmaya geldik' dedi. Senatör Merkley ise yardımların durması nedeniyle yüz binlerce çocuğun öldüğünü iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, göreve gelmesinin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansını (USAID) kapatması ve dış yardımları durdurması konusundaki eleştirileri cevaplarken, "Burada sosyal hizmet görevlisi rolü oynamaya gelmedik." dedi.

Rubio, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde bakanlığının 2027 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, USAID fonlarında yapılan kesintileri ve Dışişleri Bakanlığının ABD'nin küresel ölçekte yardım sağlama yöntemini yeniden yapılandırma politikasını savundu.

ABD'nin "bir hayır kurumu olmadığını" söyleyen Rubio "Burada sosyal hizmet görevlisi rolü oynamaya gelmedik. Buraya kazanmaya geldik." ifadelerine yer verdi.

Senato oturumunda, USAID fonlarının kapatılmasından dolayı kimsenin ölmediğini savunan Rubio'ya Oregon Senatörü Jeff Merkley itiraz etti.

Merkley, alanında uzman kişilerin değerlendirmelerine atıfta bulunarak Rubio'nun iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Bu ülkeyi baştan sona yürüseniz, yaklaşık her 30 metrede bir ölü çocuk görürsünüz. İşte katliamın boyutu bu." ifadelerini kullandı.

Merkley, ABD medyasında da bu nedenle "500 binden fazla çocuğun ve yüz binlerce yetişkinin hayatını kaybettiğine dair" tahminlere yer verildiğini söyledi.

Geçen yıl ABD yönetimi, Dışişleri Bakanlığına bağlı bir kurum olan USAID'ın küresel yardım programlarını durdurmuş, sivil toplum kuruluşları ile yerel ortaklarını uzun süredir yararlandıkları hibe ve fonlardan mahrum bırakmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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