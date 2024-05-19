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Romanya'da Türk vatandaşları 19 Mayıs'ta yürüdü

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Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bükreş'te yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Türk vatandaşlarının yanı sıra Rumenler ve Azerbaycan vatandaşları da katıldı.

Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başkent Bükreş'te yürüyüş gerçekleştirdi.

Bükreş Büyükelçiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik büyükelçilik binası önünden başlayarak başkentin en büyük caddesi Calea Dorobantilor'da devam etti.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşe, Türk vatandaşlarının yanı sıra Rumenler ve Azerbaycan vatandaşları da yoğun ilgi gösterdi.

Yürüyüşte, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Azerbaycan'ın Bükreş Büyükelçisi Gudsi Osmanov ve Bükreş ikinci bölge Belediye Başkanı Radu Nicolae Mihaiu da yer aldı.

Türkiye, Romanya ve Azerbaycan bayraklarının taşındığı yürüyüş sırasında marşlar okundu.

Yürüyüş sonrasında Büyükelçilik bahçesinde toplanan kalabalığın hep birlikte İstiklal Marşı'nı okumasının ardından, Büyükelçi Altan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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