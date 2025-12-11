Haberler

İngiliz Uçak Motoru Devi Rolls-Royce, Beijing'de Bakım Alanında Ortak Girişim Başlattı

Güncelleme:
İngiltere'nin ünlü uçak motoru üreticisi Rolls-Royce, Beijing Hava Motor Hizmetleri Limited şirketinin açılışıyla birlikte Çin anakarasındaki ilk uçak motoru bakım tesisini faaliyete geçirdi. Bu tesis, yüksek itiş gücüne sahip motorların revizyonu konusunda önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin uçak motoru devi Rolls-Royce'un Çin anakarasındaki ilk uçak motoru bakım, tamir ve revizyon ortak girişimi olan Beijing Hava Motor Hizmetleri Limited şirketi, Beijing'de faaliyetlerine başladı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin Kuzey Çin Bölge İdaresi, tesisin çarşamba günkü açılış töreninde şirkete bakım organizasyon sertifikasını takdim etti. Törende bakım için tesise gönderilen ilk müşteri motoru da sergilendi.

Şirketin toplam 59.000 metrekare alana yayılmış ve son teknoloji ürünü ekipman donatılmış durumdaki ana revizyon fabrikası da çarşamba günü açıldı.

Analistlere göre Beijing Hava Motor Hizmetleri Limited şirketinin, Rolls-Royce'un Trent ailesi uçak motorları da dahil olmak üzere yüksek itiş gücüne sahip motorların revizyonu konusunda Çin anakarasındaki boşluğu dolduracak. Ayrıca şirketin, üst düzey uçak motorlarının bakımı konusunda Çin ile İngiltere arasındaki işbirliğinde bir dönüm noktası teşkil ettiği belirtiliyor.

Rolls-Royce şirketinin resmi internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasına göre 2026'dan itibaren Trent 700, Trent XWB-84 ve Trent 1000 motorlarına yönelik revizyon yetenekleri geliştirecek Beijing Hava Motor Hizmetleri Limited şirketinde kapasitenin 2034 yılına kadar yıllık 250 revizyona kadar yükseltilmesi bekleniyor.

Rolls-Royce Ticari Havacılık Satış Sonrası Operasyonları Direktörü Paul Keenan, "Çin, dünyada en büyük ve en hızlı büyüyen geniş gövdeli uçak pazarlarından biri ve aynı zamanda Rolls-Royce açısından kilit öneme sahip" dedi. Keenan, Beijing Hava Motor Hizmetleri Limited şirketinin açılışının, Rolls-Royce'un Çin pazarındaki uzun vadeli büyümesinin yanı sıra küresel bakım, tamir ve revizyon kapasitesini büyük oranda artırma hedefini de destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Rolls-Royce ile Air China arasında ortak girişim olan Beijing Hava Motor Hizmetleri Limited şirketine ilişkin 2022 yılında imzalanan sözleşmeye göre şirketlerin her biri ortak girişimde yüzde 50 paya sahip.

Geçtiğimiz yıl Rolls-Royce, Çin'in hızlı artış sergileyen pazarına hitap edebilmek için Çinli içten yanmalı motor imalatçısı Guangxi Yuchai Makine Limited Şirketi ile Çin'deki ortak girişimini de genişletti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
