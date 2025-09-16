Haberler

Rize'de ÇAYKUR Çay Fabrikasında Yangın

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının toz odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemelerde ciddi hasar tespit edilmedi.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının toz odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ardeşen ilçesinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının toz odasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirilirken; fabrikadaki işçiler tedbir amaçlı tahliye edildi. Adrese gelen İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesiyle fabrikada üretim kaldığı yerden devam etti. ÇAYKUR yetkilerinin incelemelerde bulunduğu yangında, ilk belirlemelere göre ciddi hasar tespit edilmediği belirtildi. DHA)

Haber: Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
