Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı! 3 İsrailli rehine serbest bırakıldı

İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler İsrail'de!
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"

Rize'de Buz Gibi Suda Yüzme Şenliği Düzenlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirilen 9. Kış Yüzme Şenliği, katılımcıların buz gibi sularda dayanıklılık gösterdiği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden ve ABD'den katılımlar vardı.

Buz gibi suda 'Yüzme Şenliği'

RİZE - Rize'de bu yıl 9. Düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar buz gibi suda yüzdüler.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü Neknari mevkiinde bu yıl 9. kez düzenlenen Kış Yüzme Şenliği, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 40 sporcu, buz gibi sularda yüzerek dayanıklılıklarını sergiledi. Şenliğe, ABD'den özel olarak gelen ve Wim Hof metodu sertifikalı kontrollü soğuk su terapisi ve nefes egzersizi eğitmeni İzzet Murat da katıldı. Etkinliğin koordinatörü ve doğa tutkunu Hasan Önder, her yıl geleneksel hale gelen bu etkinliğe uzaktan ve yakından katılan tüm sporculara brifing verdi. Sporculara, soğuk suya girerken uyulması gereken kurallar, suda kalma süresi ve vücudun verebileceği tepkiler hakkında bilgi verildi. Hazırlıkların ardından katılımcılar buz gibi suya girerek, dayanıklılıklarını sergiledi. Buz gibi sularda en uzun süre kalmak için kıyasıya bir mücadele verdiği bu etkinlikte rekabet de ön plana çıktı.

Rize'de Buz Gibi Suda Yüzme Şenliği Düzenlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ÖZYANIK - Güncel
img

Ezeli rakibe gidiyor!
img

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
img

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.