Rize'de Anız Yangınında Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Güneysu Ballıdere köyünde öğle saatlerinde bahçedeki otları temizlemek için yakılan ateş, rüzgarında etkisiyle büyüdü; Paşa Delibalta'ya (49) ait 3 katlı eve sıçradı. Alevler, kısa sürede yarısı ahşap olan evi kapladı. Yangını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, dar yollardan ulaştığı köydeki yangına müdahale ederek söndürdü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Evi küle dönen Delibalta ise yetkililerden yardım istediğini belirterek, "Bahçede çalılar vardı. Annem çalıları temizlemek için bahçede ateş yaktı. Yakınlarında kuru odunlar vardı. 3 katlı baba evimizdi. Bize inşallah yardımcı olacaklar. Başka bir evimiz yok. Yer üstünde kaldık" dedi.