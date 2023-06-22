Rize'de 149 metrelik köprünün 30 metrelik beton bloğu çöktü

Rize'de Büyükdere Deresi üzerinde bulunan 149 metre uzunluğundaki köprünün 30 metrelik beton bloğu çöktü. Köprünün çökmesi sonucu ulaşım kapatıldı. Yöre halkı, inşaat firmasının dereden çakıl ve kum alması sonucu köprü ayağının yerinden oynadığını öne sürdü.

RİZE'de, Büyükdere Deresi üzerindeki 149 metre uzunluğundaki köprünün 30 metrelik beton bloğu çöktü. Giriş ve çıkışlarına toprak dökülen köprü, ulaşıma kapatıldı. Yöre halkı, çevredeki inşaat firmasının dereden çakıl ve kum alması sonucu köprü ayağının yerinden oynadığını öne sürdü.

Çayeli ilçesi Büyükdere Deresi üzerinde 2007'de inşa edilen, İncesırt ile Maltepe köyleri ortasından geçen 149 metre uzunluk, 8 metre genişlik ve 18 metre yüksekliğindeki köprünün Maltepe köyüne yakın noktasında, dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Köprünün ayakları arasındaki 30 metrelik beton bloğu, çökmeyle dereye düştü. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede inceleme başlatırken, giriş ve çıkışlarına iş makineleriyle toprak dökülen köprü, ulaşıma kapatıldı.