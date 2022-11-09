Rio İnovasyon Haftası Başladı Güncel Haberler RIO DE JANEIRO, 9 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Rio İnovasyon Haftası'nda ziyaretçiler elektrikli bir otomobili deneyimliyor, 8 Kasım 2022. Dört gün süren Rio İnovasyon Haftası Salı günü Rio de Janeiro'da başladı. RIO DE JANEIRO, 9 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Rio İnovasyon Haftası'nda ziyaretçiler elektrikli bir otomobili deneyimliyor, 8 Kasım 2022. Dört gün süren Rio İnovasyon Haftası Salı günü Rio de Janeiro'da başladı.(Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Brezilya Rio Güncel Haberler

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