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Rio İnovasyon Haftası Başladı

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Rio İnovasyon Haftası Başladı

RIO DE JANEIRO, 9 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Rio İnovasyon Haftası'nda ziyaretçiler elektrikli bir otomobili deneyimliyor, 8 Kasım 2022. Dört gün süren Rio İnovasyon Haftası Salı günü Rio de Janeiro'da başladı.

RIO DE JANEIRO, 9 Kasım (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Rio İnovasyon Haftası'nda ziyaretçiler elektrikli bir otomobili deneyimliyor, 8 Kasım 2022. Dört gün süren Rio İnovasyon Haftası Salı günü Rio de Janeiro'da başladı.(Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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