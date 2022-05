Rick and Morty anime serisiyle geliyor! - Haberler

Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Rick And Morty, yeni bir yan diziyle karşımıza çıkıyor. Yapılan bir duyuruya göre, Rick and Morty evreninde geçecek olan bir anime yapılacak. Çarşamba günü WarnerMerdia tarafından yapılan bu duyuru birçok kişiyi heyecanlandırdı.

Rick and Morty: The Anime, 10 bölümden oluşacak

Adult Swim, bugün yaptığı bir açıklamayla Rick and Morty serisi için bir anime yan dizisinin yapım aşamasında olduğunu söyledi. Yönetmen koltuğunda ise Takashi Sano yer alacak. Dizinin ismi ise 'Rick and Morty: The Anime' olacak. Dizinin yapımcılığını ise Telekom Animasyon Film üstlenecek.

Netflix'in merakla beklenen bilim kurgu filminden ilk fragman!

Yönetmen Takashi Sano, daha önce Rick and Morty evrenin iki anime kısa filmi yönetti: Rick and Morty vs. Genocider ve Summer Meets God. Bu kısa filmler Adult Swim dijital platformlarında 10 milyondan fazla görüntüleme elde etti. Sano, yaptığı bir açıklamada şu sözleri kullandı:

Bu muhteşem aile hakkında yeni bir hikaye anlatma fırsatı bulduğum için onur duyuyorum. Umarım onların maceralarından keyif alırsınız!

Bilgilere göre dizi, hikaye olarak orijinal bir konuya sahip olacak. Ayrıca ana seriden de bazı konulara değinileceği belirtiliyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı, hikayenin nasıl olacağı ya da dizide hangi karakterlerin yer alacağı hakkında ise henüz bir bilgi yer almıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni dizi başarılı olur mu? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel