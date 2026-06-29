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Almanya'da kuraklık nedeniyle Ren Nehri'nde yolcu gemisi karaya oturdu

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Almanya'da kuraklık ve sıcak hava nedeniyle Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi sonucu Köln'de bir yolcu gemisi karaya oturdu. Olayda yaralanan olmazken, gemi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Almanya'da etkisini sürdüren kuraklık ve sıcak hava nedeniyle Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi, Köln kentinde seyreden bir yolcu gemisinin karaya oturmasına neden oldu.

Köln Su Polisi'nin açıklamasına göre, 135 metre uzunluğundaki "Viking Einar" adlı yolcu gemisi, Deutzer Platte mevkisinde dönüş manevrası sırasında sığlığa oturarak mahsur kaldı. Geminin pruvasının rıhtım duvarına hafif şekilde temas ettiği, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Yetkililer, gemiyi kurtarmaya yönelik ilk girişimin sonuç vermemesi üzerine Su Yolları ve Denizcilik İdaresi ile su polisinin bölgeye sevk edildiğini belirterek, ilk incelemelerde olayın Ren Nehri'ndeki su seviyesinin mevsim normallerinin altına düşmesinden kaynaklandığının değerlendirildiğini kaydetti.

Nehir trafiğinin kontrollü şekilde sürdüğü belirtilirken, geminin başka bir geminin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılması için çalışıldığı aktarıldı.

Su polisi olayla ilgili inceleme başlatırken, gemi kaptanına idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Son haftalarda Almanya'nın büyük bölümünde etkili olan yağışsız hava ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ren Nehri'ndeki su seviyesinin önemli ölçüde gerilediği, bunun ülkenin en önemli iç su yolu olan nehirde yük ve yolcu taşımacılığını olumsuz etkilediği, yük gemilerinin ise daha düşük kapasiteyle sefer yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
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