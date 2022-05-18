Rektör Prof. Dr. Erdöl ve milletvekili Durgut öğrencilerle izmarit topladı - Haberler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dumansız Kampüs Öğrenci İnisiyatifi tarafından dünyadaki ölüm sebeplerinin başında gelen ve aynı zamanda çevreye verdiği zarar dolayısıyla çevre kirliliğine yol açarak çevredeki canlı ve bitkilerin yaşamları için risk oluşturan sigara konusunda dikkat çekmek amacıyla ödüllü sigara izmariti toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, öğrencilerle izmarit topladı. En çok izmarit toplayanlara çeşitli hediyeler dağıtılacak.

İnisiyatif öğrencileriyle birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi içerisinde çöp ve izmaritleri toplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, çevre temizliği ve sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

İZMARİTLER BİTKİLER, HAYVANLAR, YER ALTI SULARI VE DENİZLER İÇİN CİDDİ TEHDİT

Rektör Prof. Dr. Erdöl, "Kamuoyunda sigara denildiği zaman, genelde sağlık ve ekonomik boyutları ele alınmakta ve daha farklı bir zeminde tartışılmaktadır. Oysa ki sigara, her yönü ile A'dan Z'ye detaylandırılmalı ve dimağlara derinlemesine işlenmelidir. Gülhane Külliyemizde öğrenci, akademisyen ve kıymetli misafirlerimizin katılımlarıyla içen ve içmeyen herkesi dumanında esarete mahküm eden sigaranın izmarit boyutuna dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istedik. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sigara izmaritleri dünyadaki en yaygın çöp türü olup içeriğinde kansere neden olduğu bilinen 60'tan fazla toksik madde barındırmaktadır. Dünya genelinde her yıl tüketilen yaklaşık 7 trilyon adet sigaranın izmaritlerinin üçte ikisi gelişigüzel çevreye atılmakta ve bu izmaritlerin doğada yok olması atıldığı bölgenin koşullarına bağlı olarak 18 aydan 10 yıla kadar değişebilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Erdöl, "Etrafa atılan bu izmaritler yalnızca kötü bir görüntü oluşturmakla kalmayıp bitkiler, hayvanlar, yer altı suları ve denizler için de çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 2021'de senatomuzda aldığımız karar gereği üniversitemizde tüm açık ve kapalı alanlarda sigara ve diğer tütün ürünleri ile elektronik sigaraların içilmesini yasaklayıp "Dumansız Üniversite" uygulaması başlatmıştık. Yaptığımız etkinlikle hem uygulamamızın sonuçlarını inceledik hem de milli bir vazife olan mıntıka temizliği yaptık. TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Vekili Sn. Müşerref Pervin Tuba Durgut, Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Sn. Prof Dr Toker Ergüder ve beraberimizdeki tütün savaşçıları ile Gülhane'mizi tütün endüstrisinin atıklarından temizledik" şeklinde konuştu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi kampüs içerisindeki sigara izmaritlerini toplayarak, sigarasız hayat ve çevre temizliği konusuna değinmeye çalıştıklarını ifade ederek, öğrencileri ve toplumun tüm bireylerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet ederek, "Dünya sigara ile hiç tanışmamış olsaydı, bugün sigara devleri yüzünden yaşanan birçok çevre felaketi yaşanmıyor olacaktı" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder de yaptığı açıklamada,

"Tütün endüstrisinin tüm geçmiş yıllardan birikmiş kirliliklerinden üniversitemizi temizliyoruz. Bundan sonra da tüm öğrenci arkadaşlarımızın desteği ile tütün endüstrisinin kirli atıkları ile üniversitemizi kirletmesine izin vermeyeceğiz. Topladığımız izmaritleri kargoyla sigara firmalarına göndereceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel