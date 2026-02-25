Rekabet Kurumu, 19 Özel Okul Hakkında Fiyat Artışlarıyla İlgili Soruşturma Başlattı

(ANKARA) - Rekabet Kurumu, özel okul ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi yan hizmetlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikayetler üzerine 19 eğitim kurumu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, özel okul ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi yan hizmetlerdeki fiyat artışlarına ilişkin şikayetler üzerine 19 eğitim kurumu hakkında soruşturma başlattı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim, bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en temel alanlardan biri olup beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesi ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına, uluslararası rekabet gücünün ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sunmaktadır. Bu nedenle, nitelikli ve erişilebilir eğitim olanaklarına sahip rekabetçi pazar yapısının tesis edilmesi; kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve ülkemizin beşeri sermayesinin etkin biçimde geliştirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda; söz konusu pazardaki rekabetin tesisi başta öğrenciler ve veliler olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının haklarının korunması ve pazarda adil, şeffaf ve etkin rekabetin sağlanması bakımından kritik bir adım niteliği taşımaktadır.

"Fiyat düzeylerinde yaşanan artışlar hakkında çok şikayet intikal etmiştir"

Son yıllarda özel okul işletmeciliği alanında faaliyet gösteren özel okulların sunduğu eğitim, yemek, kitap/kırtasiye, okul kıyafeti hizmetlerine ve diğer hizmetlere ilişkin fiyat düzeylerinde yaşanan artışlar hakkında pek çok şikayet Rekabet Kurumuna intikal etmiştir. Bu şikayetler özellikle eğitim ücretlerinin belirlenmesi ile kıyafet, yemek, kırtasiye temini gibi yan ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılması ve buna bağlı olarak velilere anılan türdeki hizmetlerin belli yerlerden temini zorunluluğunun getirilmesi hususlarında yoğunlaşmıştır. Kurum kayıtlarına intikal eden şikayet başvuruları doğrultusunda Rekabet Kurulunca önaraştırma yapılmasına karar verilmiş olup ilgili önaraştırma kapsamında; okul kayıt fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gerçekleştirildiği, yemek, kitap/kırtasiye, okul kıyafeti ve benzeri yan hizmet kalemlerinde aşırı fiyat uygulandığı; bazı yan hizmetlerin sunumunun eğitim hizmetine fiilen bağlandığı ve bu hizmetlerin belirli satış kanalları üzerinden teminine yönelik yönlendirmeler yapıldığı yönündeki iddialar incelenmiştir.

"Tüm gelişmeler kurumumuzun resmi internet sitesinden takip edilebilecektir"

Önaraştırma neticesinde elde edilen deliller çerçevesinde Rekabet Kurulunun 29.01.2026 tarihli toplantısında; Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ, Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Bahçeşehir Okulları AŞ, Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Bil Eğitim Kurumları AŞ, Bilnet Eğitim Kurumları AŞ, Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ, Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ, İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti., Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Okyanus Eğitim Kurumları AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi, Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Uğur Okulları AŞ, Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ ünvanlı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına 26-03/73-M sayı ile karar verilmiştir. Konuya ilişkin tüm gelişmeler Kurumumuzun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecektir."