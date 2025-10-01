Reebok, İsrail ile Sözleşmesini Feshetmekten Vazgeçti

Ulusal takımlarıyla olan sözleşmesini sonlandırmak isteyen Reebok'ı dava açmakla tehdit eden İsrail, şirketi geri adım atmaya zorladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Reebok'ın anlaşmayı feshetmeye çalıştığı, İsrail formalarındaki logosunun çıkarılmasını talep ettiği ancak kararını geri aldığı ortaya çıktı.

İsrail Futbol Federasyonundan (IFA) yapılan açıklamada, "IFA Başkanı Moshe Zuares, Reebok ve firmanın yerel temsilcisi arasında yapılan görüşmenin ardından şirket, anlaşmayı sonlandırma kararını geri aldı ve uluslararası maçlarda takımların formalarında, şimdiye kadar olduğu gibi şirketin logosu yer alacak." denildi.

Reebok, Filistin yanlısı aktivistlerin öncülük ettiği boykot çağrıları sonrası Puma ve Errea'nın çekilmesinin ardından şubat ayında IFA ile bir sözleşme imzalamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 536 kişi de yaralandı.