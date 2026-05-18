Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun tutuklandı. Soruşturmada yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi tespit edildi.

(ADANA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Adana merkezli 21 ilde başlatılan soruşturma kapsamında, 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 154 zanlı arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde, "yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli suç süphesi elde edildiği" belirtilmişti.

Kaynak: ANKA
