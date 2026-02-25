Tekirdağ'da ramazanda vatandaşın balık tercihi hamsi

Tekirdağ'da ramazan ayında vatandaşlar, balık tezgahlarında en çok Karadeniz hamsisini tercih ediyor.

Balıkçı tezgahlarında Karadeniz hamsisinin yanı sıra istavrit, mezgit ve karides de yer alıyor.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler, AA muhabirine, Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Vatandaşların ramazanda daha çok hamsiye yöneldiğini belirten Dedeler, "Balığın bol olması fiyatlara da yansıdı. Hamsi şu anda 100 liradan satılıyor. Lezzetinden dolayı ilgi yüksek. Hamsinin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Murat Günay da hamsiyi lezzetinden dolayı tercih ettiğini dile getirdi.

Hamsinin diğer balıklara göre daha hafif olduğunu ifade eden Günay, fiyatının da birçok kişi için uygun olduğunu kaydetti.