Haberler

Tekirdağ'da ramazanda vatandaşın balık tercihi hamsi

Tekirdağ'da ramazanda vatandaşın balık tercihi hamsi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da ramazan ayında vatandaşlar, balık tezgahlarında en çok Karadeniz hamsisini tercih ediyor. Balıkçılar, hamsinin bolluğunun fiyatlara yansıdığını ifade ediyor.

Tekirdağ'da ramazan ayında vatandaşlar, balık tezgahlarında en çok Karadeniz hamsisini tercih ediyor.

Balıkçı tezgahlarında Karadeniz hamsisinin yanı sıra istavrit, mezgit ve karides de yer alıyor.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler, AA muhabirine, Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını söyledi.

Vatandaşların ramazanda daha çok hamsiye yöneldiğini belirten Dedeler, "Balığın bol olması fiyatlara da yansıdı. Hamsi şu anda 100 liradan satılıyor. Lezzetinden dolayı ilgi yüksek. Hamsinin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Murat Günay da hamsiyi lezzetinden dolayı tercih ettiğini dile getirdi.

Hamsinin diğer balıklara göre daha hafif olduğunu ifade eden Günay, fiyatının da birçok kişi için uygun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış
500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

500 milyon dolar serveti var! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak

Yasak aşka 'yeşil' kıyak
3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi

3 ile kuvvetli kar uyarısı! Meteoroloji İstanbul için de tarih verdi
Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak

3 gününüz var! Başvuru yapmayan parayı alamayacak