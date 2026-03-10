Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı öncesi market denetimi

Ankara'da Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesi temel gıda ürünleri ve tüketim ürünleri üzerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimler yoğunlaştırıldı.

ANKARA'da Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi temel gıda ürünleri başta olmak üzere tüketim ürünlerine ilişkin marketlerde denetimlerini sürdürdü.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla başta temel gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimleri yoğunlaştırdı. Bayram şekeri, lokum ve baklava gibi tüketimin artması öngörülen ürünler kontrol edildi. Bu kapsamda, başkentteki zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat etiketleri, stoktaki ve raflardaki ürünleri inceledi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuzluk tespit etmesi halinde, tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor.

Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla, haksız fiyata mahal vermemek ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak adına Ankara genelinde yaygın bir şekilde denetimler yapmaktayız. Her zamanki gibi temel tüketim ürünleri ve bayram dolayısıyla da atıştırmalık, şekerleme, çikolata ve baklavalar özelinde denetimlerimizi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
