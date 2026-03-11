Kırklareli'nde zincir marketlere yönelik ramazan denetimi yapıldı
Lüleburgaz'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve hijyen kuralları incelendi, olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Lüleburgaz ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ile depolarını kontrol etti.
Ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu da denetledi.
Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran