Tüketicilerin ramazanda alışveriş için yanlış saat tercihi israfa yol açıyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ramazan ayında israfı önlemek için alışverişin sabah erken ya da akşam iftardan sonra yapılmasını önerdi.

Şahin, AA muhabirine, manevi atmosferinin yanı sıra ramazanın birçok sosyal ve toplumsal konuda mesaj barındırdığını ve bunlardan birinin de gıda israfı olduğunu söyledi.

Tüketici davranış ve alışkanlıklarının ramazanda dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alması gerektiğini ifade eden Şahin, "Biz, normalde bu ayda en az harcamayı yapmamız gerektiğini düşünürken karşımıza çok ters bir tablo çıkıyor çünkü karnımız aç, gözümüz de aç. Bu açlık, bizi daha çok alışverişe yönlendiriyor." dedi.

"Ramazanı kendi anlamının dışına çıkarmayalım"

Şahin, bu ayda özellikle gıdada ihtiyaç fazlası ürünlerin satın alındığını, bunun en önemli sebebinin ise açken alışveriş yapılması olduğunu söyledi.

"Ramazan ayında alışverişlerin saat 16.00 ve sonrasında yapıldığına şahit oluyoruz. Bu, yanlış bir uygulama." diyen Şahin, şunları kaydetti:"

"Ramazanda illa alışveriş yapmamız gerekiyorsa ya sabah erken saatlerde ya da akşam iftardan sonra yapmalıyız. O kadar çok alışveriş yapıyoruz ki akşam bir tas çorbadan sonra zaten tıkanıyoruz, aldığımız fazlalıklar çöpe gidiyor, israf oluyor. Maalesef en çok israfı ramazanda yapıyoruz. Bunu önlemenin basit bir çözümü var: Aç karına alışverişe gitmemek çünkü gereksiz şeyleri alıyoruz. İftardan sonra gidersek ihtiyacımız olan şeyleri alırız. Ramazanı kendi anlamının dışına çıkarmayalım. İsrafı bitirelim ya da en aza indirelim, ramazanın ruhuna uygun olsun."

"Alışveriş oranları öncesine göre ramazanda yüzde 80 daha fazla oluyor"

Türkiye genelinde şubelerinin yıllardır ramazan öncesi ve sonrası hem fiyat takibi yaptığını hem de tüketim verilerine baktığını belirten Şahin, "Bütün şubelerimizin verdiği rakamlardan ortaya çıkan istatistikte alışveriş oranları, öncesine göre ramazanda yüzde 80 daha fazla oluyor. Ramazanda aslında bizim ihtiyaçlarımız artmadı hatta öğün sayısı itibarıyla daha az tüketmemiz, alışverişimizi 10 birimden 8'e, 7'ye düşmemiz gerekirken 18 birime çıkıyoruz. Bu da israfın fazla olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.