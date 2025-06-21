Rabat'ta 20. Uluslararası Mevazin Müzik Festivali Başladı

Fas'ın başkenti Rabat'ta bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Mevazin Müzik Festivali, Fas Kültür Vakfının himayesinde başladı.

Bu yıl 20–28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik, zengin sanatçı kadrosuna atıfla "XXL Program" başlığıyla tanıtıldı.

Festival kapsamındaki ilk konser, tanıtım ve duyuru amacıyla düzenlenen gala töreninde sahne alan Mısırlı sanatçı Karmen Süleyman tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta sahne alan sanatçılar arasında Hollandalı DJ Afrojack ve Lübnanlı şarkıcı Vail Cessar da yer aldı. Ayrıca Gineli müzisyen Ans T Crazy'nin performansı, festivalin Afrikalı kimliğini vurguladı.

Festivalin yıldız ismi Will Smith olacak

Organizasyonun en dikkat çekici performansının, 25 Haziran'da ABD'li oyuncu ve müzisyen Will Smith tarafından Rabat'taki "OLM Souissi Sahnesi"nde verilecek konser olması bekleniyor.

Festival yönetimi bu konseri "ana gösteri" olarak duyururken, yerel medya tarafından da "festivalin yıldız anı" şeklinde nitelendiriliyor.

Etkinlik boyunca 6 ana sahnede, Arap, Afrikalı ve Faslı yerel sanatçılar da sahne alacak. Festival kapsamındaki konserlerin yaklaşık yüzde 90'ı ücretsiz gerçekleşiyor.

Festivalde 21 Haziran'da ABD'li rap sanatçısı 50 Cent, 24 Haziran'da Güney Koreli K-Pop grubu Aespa, 26 Haziran'da Iraklı sanatçı Kazım Sahir, 28 Haziran'da Lübnanlı sanatçı Mecide Rumi, 28 Haziran'da da rap sanatçıları Lil Baby & ElGrandeToto sahne alacak.

???????Organizatörler, festivalin sadece kültürel değil, aynı zamanda ekonomik katkı sunduğunu belirtiyor. 2018 yılında 2,75 milyon kişinin katılımıyla düzenlenen dünyanın en büyük ikinci müzik festivali olan Mevazin'in bu yıl da bölgesel ölçekte turizmi canlandırması bekleniyor.

- Eleştiriler ve 2024 yılındaki boykot çağrıları

Festival, son yıllarda çeşitli tartışmalara konu oluyor.

Özellikle 2024'te düzenlenen festivalde, organizasyonun İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve katliamlarının devam ettiği bir dönemde yapılması Fas kamuoyu ve bazı sivil toplum grupları tarafından eleştirilmişti.

Sosyal medyada geçen yıl "#BoycottMawazine" ve "#DoNotDanceOnTheirWounds" etiketleriyle başlatılan kampanyalar kapsamında ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlenmişti.

Ayrıca festivalin kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi, bazı siyasi çevreler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiriliyor. Bunun yanı sıra Fas toplumunda, festivaldeki yabancı sanatçıların sahne kıyafetleri ve dans performansları da ahlaki gerekçelerle yoğun şekilde eleştiri konusu oluyor.