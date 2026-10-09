Qingdao Limanı'nda 2026 başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotası devreye girdi

Qingdao Limanı'nda 2026 başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotası devreye girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı, 2026'nın başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotası açtı. Liman, an itibarıyla 240 dış ticaret rotasıyla 180'den fazla ülke ve bölgedeki 700'ü aşkın limana erişim sağlıyor.
QİNGDAO, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı, 2026'nın başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotasını hizmete açtı.
Uluslararası deniz taşımacılığının Kuzeydoğu Asya'daki önemli merkezlerinden olan liman, an itibarıyla 240 dış ticaret rotasıyla 180'den fazla ülke ve bölgedeki 700'ü aşkın limana erişim sağlıyor.
Kaynak: Xinhua