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Qingdao Limanı'nda 2026 başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotası devreye girdi

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Qingdao Limanı'nda 2026 başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotası devreye girdi
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Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı, 2026'nın başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotası açtı. Liman, an itibarıyla 240 dış ticaret rotasıyla 180'den fazla ülke ve bölgedeki 700'ü aşkın limana erişim sağlıyor.

QİNGDAO, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı, 2026'nın başından bu yana 16 yeni dış ticaret rotasını hizmete açtı.

Uluslararası deniz taşımacılığının Kuzeydoğu Asya'daki önemli merkezlerinden olan liman, an itibarıyla 240 dış ticaret rotasıyla 180'den fazla ülke ve bölgedeki 700'ü aşkın limana erişim sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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