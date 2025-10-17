Haberler

Qingdao ile Jeju Adası Arasında Yeni Konteyner Taşımacılığı Rotası Açıldı

Qingdao ile Jeju Adası Arasında Yeni Konteyner Taşımacılığı Rotası Açıldı
Çin'in Shandong eyaletine bağlı Qingdao kenti ile Güney Kore'nin Jeju Adası'nı birbirine bağlayan yeni ekspres deniz nakliye rotası, haftada bir seferle hizmet vermeye başladı. Bu hat, iki bölge arasındaki lojistik verimliliğini artırarak maliyetleri düşürecek.

QİNGDAO, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kenti ile Güney Kore'nin Jeju Adası'nı birbirine bağlayan konteyner taşımacılığı rotası perşembe günü hizmete girdi. Başlangıçta haftada bir kez sefer yapacak ekspres deniz nakliye rotası, iki bölge arasındaki lojistik verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek ve Shandong ile Güney Kore arasındaki deniz taşımacılığı ağını güçlendirecek.

