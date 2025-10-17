Qingdao ile Jeju Adası Arasında Yeni Konteyner Taşımacılığı Rotası Açıldı

QİNGDAO, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kenti ile Güney Kore'nin Jeju Adası'nı birbirine bağlayan konteyner taşımacılığı rotası perşembe günü hizmete girdi. Başlangıçta haftada bir kez sefer yapacak ekspres deniz nakliye rotası, iki bölge arasındaki lojistik verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek ve Shandong ile Güney Kore arasındaki deniz taşımacılığı ağını güçlendirecek.