Qantas'ın Paris Seferi, Hava Sahası Kısıtlamaları Nedeniyle İptal Edildi

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Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketine ait Paris seferi yapan bir yolcu uçağı, Orta Doğu'daki hava sahası kısıtlamaları nedeniyle 15 saat havada kaldıktan sonra Perth'e geri dönmek zorunda kaldı. Hava sahası kapanmaları, uçuşlarda aksaklıklara yol açtı.

Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketine ait Paris seferi yapan bir yolcu uçağı, Orta Doğu'daki hava sahası kısıtlamaları nedeniyle havalandıktan 15 saat sonra kalkış noktası olan Perth'e geri dönmek zorunda kaldı.

New York Times'ın haberine göre Qantas'a ait uçak, 15 saat havada dolandıktan sonra kalktığı noktaya geri döndü.

Uçağın, ABD'nin İran'a saldırısıyla başlayan gerilimin ardından bazı bölge ülkelerinin hava sahasını geçici olarak kapatması nedeniyle Umman Denizi üzerinde Hindistan'ın güneybatısına yakın bir noktadayken geri döndüğü bildirildi.

Qantas, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da yaşanan ek hava sahası kapanmaları ve yoğunluk nedeniyle Perth'ten Paris'e giden uçağımızın geri dönmesine karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki geçici hava sahası kapatmaları nedeniyle uçuşlarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Transit merkezleri çevresindeki hava sahalarının kapatılması, küresel çapta uçuşları etkileyerek gecikmelere ve iptallere neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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