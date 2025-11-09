Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Haberler

Güncelleme:
Q Yatırım Bankası'na yönelik başlatılan tefecilik soruşturmasında, bankanın Merkez Bankası belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uyguladığı tespit edildi. Banka yetkilisi Ali Ercan ve diğer şüpheliler gözaltına alındı. Mahkeme iki kişinin tutuklanmasına, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Banka yetkilisi Ali Ercan ile birlikte 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani çıkarıldığı mahkemece 'Tefecilik' suçundan tutuklanırken, Mehmet Aydoğdu ise 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
