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Pütürge'de Dolu Yağışı Meyve Bahçelerine Zarar Verdi

Pütürge'de Dolu Yağışı Meyve Bahçelerine Zarar Verdi
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde etkili olan dolu yağışı, meyve bahçelerine büyük zarar verdi. Özellikle kayısı üretimi yapılan bölgelerde zarar oranı yüksek. Üreticiler, kayısı bahçelerinin dolu nedeniyle beyaza büründüğünü bildirdi.

Pütürge'de dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi.

Kayısıda çiçeklenme döneminin yaşandığı Malatya'da, Pütürge ilçesinde akşam saatlerine doğru etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Özellikle Örmeli ve Bakımlı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası kayısı bahçeleri beyaza büründü.

Kayısı üreticilerinden Ali Güngör ile Abdullah Karakuş kayısı bahçelerinde zararın büyük olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel
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