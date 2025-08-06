Putin ve Trump Arasında Verimli Görüşme: Olumlu Gelişmeler Umut Veriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD tarafı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlerleme sağlandı ve olumlu güçler galip gelecektir." ifadesini kullandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında bugün başkent Moskova'da yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Trump'ın sosyal medyada görüşmeye ilişkin yaptığı yorumu alıntılayan Dmitriyev, "Trump, Witkoff'un Başkan Putin ile yaptığı son derece verimli toplantı hakkında yorum yaptı. İlerleme sağlandı ve olumlu güçler galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

Putin ile Witkoff arasında bugün Kremlin Sarayı'nda Ukrayna konulu yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleşmişti.

Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı." açıklamasını yapmıştı.