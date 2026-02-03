Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile telefonda enerji piyasalarını ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştüğü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile enerji piyasasındaki durumu görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.

Siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konulara değinilen görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, bölgesel konular da ele alınırken çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.