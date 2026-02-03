Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile telefonda enerji piyasalarını ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde enerji piyasasındaki durumu ve OPEC+ çerçevesindeki koordinasyonu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.

Siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili bir dizi güncel konulara değinilen görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, bölgesel konular da ele alınırken çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
