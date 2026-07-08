Putin, Ukrayna'nın, Rus toplumunda gerginlik oluşturmayı amaçladığını belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, Rusya'da toplumsal gerginlik oluşturmayı amaçladığını belirterek, ülkede yakıt tedarikinde yaşanan sorunların geçici nitelik taşıdığını söyledi.

Putin, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, akaryakıt piyasasındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rus ekonomisine zarar vermeye çalıştığını dile getiren Putin, "Ancak asıl önemlisi, toplumda gergin bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.

Kırım'a yakıt sevkiyatı konusunda ilave önlemlerin alınması talimatını veren Putin, "Rusya'nın enerji sisteminin dayanıklılık payı çok yüksek, dünyadaki en yüksek seviyeler arasında yer alıyor. Bunlar geçici nitelikte sorunlar, bu tamamen açık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.