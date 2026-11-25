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MOSKOVA, 25 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik devam eden saldırılarına mutlaka karşılık verileceğini söyledi.

Salı günü Moskova'da düzenlenen Yakıt ve Enerji Kompleksinin Stratejik Gelişimi ve Çevre Güvenliği Devlet Başkanlığı Komisyonu toplantısında, ülkenin akaryakıt arzı güvenliği, kritik enerji altyapısına yönelik tehditler ve küresel enerji ihracatına ilişkin uzun vadeli stratejisi ele alındı.

Putin toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin saldırılardan kaçınılması yönündeki doğrudan çağrısına rağmen Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

"Bu saldırılara karşılık vermemiz kaçınılmaz" ifadelerini kullanan Putin, rafineri tesislerinin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

Toplantıda yurtiçi akaryakıt piyasasındaki duruma da değinen Putin, ihracat kısıtlamaları ve piyasayı destekleyici önlemler sayesinde istikrar sağlandığını belirtti.

Putin, benzin, jet yakıtı ve dizel ihracatına kısıtlamalar getirdiklerini, ancak ABD ile yapılan anlaşma kapsamında sınırlı miktarda dizel sevkiyatının devamına izin verdiklerini söyledi.

Ekim ayı başında zirve yapan benzin fiyatlarının, ülkenin çoğu bölgesinde genel olarak istikrara kavuştuğunu belirten Putin, haneler, tarım üreticileri ve sanayi tüketicilerine güvenilir akaryakıt tedarikinin sağlanmasının en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Petrol ürünleri piyasasının kırılganlığını koruduğu uyarısında bulunan Putin, yetkililerin iç piyasadaki arz ve talep dalgalanmalarına hızla yanıt verebilmek için esnek davranması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua