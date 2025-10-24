Haberler

Putin’in Temsilcisi ABD’ye Gitti: Temasların Önemi Vurgulandı

Güncelleme:
Rusya’nın uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD'ye giderek iki ülke arasındaki temasların hayati önemini vurguladı. Avrupa'nın bu ilişkileri zedelemeye çalıştığını belirten Dmitriyev, yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Washington yönetiminin davetiyle temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gittiğini açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İki ülke arasındaki temasları devam ettirmek için ABD'ye gittiğini belirten Dmitriyev, "Bu temaslar dünya için hayati öneme sahip ve Rusya'nın yaklaşımı ile ulusal çıkarlarının önemi tümüyle anlaşılarak devam etmelidir." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, ABD'de Rus haber ajanslarına da konuşarak, Avrupa'nın iki ülke arasındaki temaslara zarar vermeye çalıştığını söyledi.

Baskı dilinin Rusya ile temaslarda işe yaramadığını belirten Dmitriyev, "Yaptırımlar ve düşmanca adımlar Rus ekonomisini kesinlikle etkilemiyor. ABD'deki benzin istasyonlarındaki fiyatların yükselmesine yol açacaklar. Petrol piyasalarındaki fiyatlar şimdiden yükseldi ve daha da artacak." dedi.

Ukrayna'nın, Avrupa'nın yönlendirmesiyle savaşı devam ettirmeye çalıştığını anlatan Dmitriyev, ABD yönetiminden bazı yetkililerle görüşeceğini ve söz konusu durumu kendilerine aktaracağını kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
