Putin'den BDT+'ya Destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)+" çalışma formatının oluşturulmasını desteklediklerini belirterek "Bu, diğer devletlerin ve uluslararası yapıların BDT'ye daha aktif bir şekilde dahil olmasını sağlayacak." dedi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına katıldı.

Duşanbe'deki Millet Sarayı'nda dar formatta başlayan toplantıda yaptığı konuşmada Putin, BDT kapsamındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Putin, Rusya'nın BDT ülkeleriyle ticaret hacminin geçen yıl yüzde 7 artarak 112 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

BDT yapısının güçlendiğini dile getiren Putin, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkelerimiz dış etkenlerden bağımsız olarak sürdürülebilir bir finansal altyapı inşa ediyor. Neredeyse tüm ödemeler ulusal para birimleriyle yapılıyor. Bunun BDT ülkeleri arasında ticari işlemlerdeki payı bu yılın ilk yarısında yüzde 96 oldu. Bu, diğer ödeme araçları ve para birimlerinden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Bu, sadece bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi artırıyor."

BDT kapsamında terör, aşırılıkçılık ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Putin, bu yönde imzalanan belgeleri desteklediklerini söyledi.

ŞİÖ'ye BDT'de gözlemci statüsü verilecek

Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) BDT'de gözlemci statüsünün verileceğine işaret eden Putin, "BDT ve ŞİÖ arasında etkileşimin derinleştirilmesini destekliyoruz. ŞİÖ'ye BDT'de gözlemci statüsü verilmesine ilişkin hazırlanan taslak kararın amacı budur." ifadelerini kullandı.

Putin, "Bugün alınan temel kararlardan biri olan 'BDT+' çalışma formatının oluşturulmasını destekliyoruz. Bu, diğer devletlerin ve uluslararası yapıların BDT'ye daha aktif bir şekilde dahil olmasını sağlayacak." dedi.