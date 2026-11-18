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SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Asya'nın gelişmekte olan ekonomilerinin son yıllarda gerçekleştirdikleri "büyük atılımla" küresel kalkınmanın liderleri ve inovasyonun itici güçleri haline geldiğini belirterek, bu gelişmenin küresel ekonomi ve dünya düzeni üzerinde derin bir etki yarattığını söyledi.

Putin, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Çarşamba günkü konuşmasında, Shenzhen'den övgüyle bahseden Putin, "etkileyici" diye nitelendirdiği kentin dünyanın en gelişmiş ve dinamik metropollerinden biri olduğunu belirtti. Putin, kentin yüksek düzeyde kentleşmeyi, konforlu kentsel ortamı ve yenilikçi üretim altyapısını organik biçimde bir araya getirdiğini ifade etti.

Putin, Asya-Pasifik'in kilit yatırım merkezlerinden biri olan Shenzhen'in, Çin'de ve Asya genelinde devam eden derin teknolojik, ekonomik ve toplumsal dönüşümü yansıttığını söyledi.

Putin, küresel ekonominin merkezi ve dünya çapındaki sanayi ve teknolojinin başlıca üssü haline gelen Asya-Pasifik'in, yüksek kapasiteli pazarlara, önde gelen küresel şirketlerin genel merkezlerine ve gelişmiş araştırma ve eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Putin, bu değişikliklerdeki en önemli payın, geçmişte dünya ekonomisinde daha geri planda kalan, bugün ise küresel kalkınmada öncü rol üstlenen gelişmekte olan bölge ekonomilerine ait olduğuna dikkat çekti. Putin, bu ekonomilerin ileri makine mühendisliği, robotik, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlarda kendi kendine yeten ve uzun soluklu gelişim gerçekleştirdiğini kaydetti.

Putin, "Bugün dalga dalga dünyaya yayılan köklü dönüşümler burada, Asya-Pasifik bölgesinde başladı. Bölgedeki model, daha adil, daha demokratik ve daha eşitlikçi bir dünya düzeninin nasıl şekillendiğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Diğer APEC ekonomileriyle karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Putin, değişen küresel ekonomiye daha iyi uyum sağlamak üzere altyapı bağlantısı gibi alanlarda APEC çerçevesinde daha güçlü işbirliği çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua