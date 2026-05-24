Rusya Devlet Başkanı Putin, Afrika'nın Artan Küresel Rolünü Vurguladı

MOSKOVA, 24 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınma alanında etkileyici ilerleme kaydettiğini ve küresel ölçekteki büyük sorunların çözümünde "giderek daha belirgin" rol oynadığını söyledi.

Putin, pazartesi günü kutlanacak Afrika Günü öncesinde yaptığı açıklamada, "Yapıcı işbirliği, Afrika Birliği ve çeşitli alt bölgesel örgütler içinde giderek ilgi görüyor. Entegrasyon süreçlerini teşvik etmeye yönelik tutarlı çabaların yanı sıra yerel çatışmalar ve kriz durumlarıyla başa çıkmak için yeni kolektif müdahale mekanizmaları da ortaya çıkıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Moskova'da ekimde düzenlenecek olan 3. Rusya-Afrika Zirvesi'nin karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için "yeni ufuklar" açacağını ifade etti.

