Pursaklar'da Ücretsiz Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Pursaklar'da Ücretsiz Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı
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Pursaklar Belediyesi, 7-14 yaş grubundaki çocuklar için ücretsiz yaz spor okullarına kayıt almaya başladı. Kurslar 1 Temmuz'da başlayacak ve başvurular 23-27 Haziran tarihlerinde okul bahçelerinde yapılacak.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları için kayıtlar alınmaya başlandı.

Pursaklar Belediyesince 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenecek yaz spor okullarının 1 Temmuz'da başlaması planlanıyor.

Ücretsiz olacak kurslar için başvurular, 23-27 Haziran tarihlerinde kursların düzenleneceği okul bahçelerinde yapılabilecek.

Bu kapsamda ???????kurslar salı ve perşembe günleri Saray İlkokulu, Altınova Ortaokulu, Gümüşoluk İlkokulu, Sirkeli İlkokulu, Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi; çarşamba ve cuma günleri ise Azmi Ertuğrul İlkokulu, Satı Öztürk İlkokulu, Feride Bekçioğlu İlkokulu, Hakan Akbıyık İlkokulu, Ayyıldız İlkokulu ve Faik Hızıroğlu İlkokulu gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yıl boyunca ilçeye kazandırdıkları spor alanlarında her yaş grubuna hitap eden eğitim hizmeti sunduklarını belirterek, "Yaz tatilinde de çocuklarımızın ekran başında vakitlerini boşa harcamamaları için ücretsiz yaz spor okulları düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı kayıt yaptırmaya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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