PTT'nin 185. Kuruluş Yıldönümünde Özel Hediye

Denizli'de, Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi.

Ptt'nin kuruluş yıl dönümünde, Denizli Müdürlüğünde işlem yapan 185. müşteri Süleyman Gündoğdu oldu.

Denizli PTT Başmüdürü Cebrail Akyel, Gündoğdu'ya PTT Pul Portföyü hediye etti.

Akyel, yaptığı açıklamada PTT'nin bir çok alanda hizmet verdiğini belirterek, "1840 yılında kurulmuş olan PTT mektupla serüvenine başlayıp bugün dijital, lojistik, bankacılık, kargo ve e-ticaret alanlarında büyük atılımlar yapmış ve şu anda bir çok alanda hizmet vermeye devam etmektedir. Kurumumuzun tek amacı vatandaşımıza hizmet vermektir. " dedi.

PTT çalışanlarına teşekkür eden Gündoğdu ise aldığı anlamlı hediyeyi ömür boyu saklayacağını söyledi.