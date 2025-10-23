PTT'nin 185. Kuruluş Yıl Dönümü Malatya'da Kutlandı

Malatya'da Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.???????

Malatya'da PTT Kargo Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi'nde hizmet almak üzere gelen 185. müşteri Basri Ergün, oldu.

PTT Malatya Başmüdürü Serdar Sarıtepe, Ergün'e günün anlamını temsilen posta pulları takdim etti.