PTT'nin 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Hatay'da Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İskenderun ilçesindeki şubeden hizmet alan 185. müşteriye hediye verildi.

Ptt Çarşı Şube Müdürlüğüne giden Mevlüt Murat Güler'in, işlemler için sıra fişi alan 185. müşteri olduğu belirlendi.

Hatay PTT Başmüdür Yardımcısı Nihat Gezer, Güler'e günün anısına pul albümü verdi.

Güler, konfetilerle karşılandığını için çok şaşırdığını belirterek, çalışanlara teşekkür etti.

Gezer, Güler ve PTT çalışanları, kurumun 185. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla pasta kesti.