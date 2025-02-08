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Naci Görür: Levha sınırı ev yapıyorsan zarardan kurtulamazsın

Naci Görür: Levha sınırı ev yapıyorsan zarardan kurtulamazsın
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı etkinlikte Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğu belirterek; "Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip levha ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın" ifadelerini kullandı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade ederek, "Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip oraya ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın" dedi.

Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde Şehitkamil Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" programına katıldı.

"İŞTE DEPREM MEKANİZMASI BUDUR"

Depremlerin oluşma aşaması ve geçmişte yaşanan bazı depremler ile 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'in etkilenmesiyle ilgili bilgiler veren Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın bir levha sınırı olduğunu aktardı. Görür, "Biri Arap levhası diğeri Anadolu levhası olmak üzere orada 2 levha var. Bir de Afrika levhası var, aradaki sınır Doğu Anadolu Fayı'dır. İşte deprem mekanizması budur" diye konuştu.

'KAHİN OLMAYA GEREK YOK' DİYEREK UYARDI

Levha sınırına yakın olanın fazla zarar göreceğini ifade eden Görür, "Bunun için kahin olmaya gerek yok, gidip oraya ev yapıyorsan ve gerektiği gibi de önlemi almıyorsan bu zarardan kurtulamazsın. Gaziantep levha sınırında değil ama levha sınırına yakın. O yakınlık sizi afete belirli ölçüde maruz bırakıyor. Ben eminim Gaziantep'in 6 Şubat depremlerinden etkilenmesi diğer illere nazaran çok daha azdır. Diğer iller Kahramanmaraş, Hatay, Malatya.. Neden onlar tam sınırın içine girmişler de siz sınırın kenarındasınız. Arada 50-100 kilometre mesafe var. Bundan siz de etkileniyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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