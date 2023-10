PROF.DR. ÇELİK TÜRKİYE'DE DEPREM FARKINDALIĞI YETERİNCE OLDU

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Türkiye'nin tamamında deprem farkındalığı yeterince oldu. İnsanlar neyin ne olabileceğini de aslında fazlasıyla gördüler. Sadece yapılması gereken şu; Türkiye'de deprem tehlikeli haritaları var. Bu deprem dedi ki; haritasının özellikle en çok sorunun yaşanabileceği bölgelerden başlayarak ve o bölgelerdeki yapı gruplarından başlayarak güçlendirilebilenlerin bir an önce güçlendirilmesi, yenilenmesi gerekenlerinde yenilenmesi gerekiyor dedi.

Trakya Üniversiteler Birliği tarafından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Kongre ve Gösteri Merkezi'nde, 'Deprem Riski ve Farkındalık Zirvesi' düzenlendi. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, davetlilerin katıldığı zirvede konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 100 yılda bir görülen en önemli depremler olduğunu söyledi. Çelik, şöyle konuştu

Maalesef aslında kaybetmememiz gereken canları kaybetmiş durumdayız, yıkılmaması gereken binaları da maalesef onları da kaybetmiş durumdayız. Aslında depreme dayanıklı yapı tasarımının bütün kuralları Türkiye'de belirlidir ve bu kuralları en büyük sorun bu yönetmelikler ne kadar mükemmel olsa da onların uygulamayı bir türlü geçmeyişidir. ve mevcut yapı stokunun yapılması gereken en önemli şeyi de bu yapı stokunu güçlendirmeyle iyileştirmektir. Eğer yenilenmesi gerekenler varsa da yenilenmesidir. Bu depremden sonra işte 8,9 aylara girerken depremden sonra yapılan birçok atılım oldu. Yeniden yapılaşmalar var, güçlendirme çalışmaları var. Özellikle İstanbul genelinde biraz daha Marmara Bölgesi'nde ve Türkiye'nin her tarafında da aşağı yukarı özellikle eğitim binalarında hızla arttı. Çok hızlı başlayanlar onları tamamladılar ama maalesef konutlarda hala sorun var. Konutlardaki bu yavaşlığın bir an önce ortadan kalkıp depreme dayanıklı yapı stokunun bir an önce oluşturulması gerekir. Yani şunu diyebilirim, özetle sorunun en büyük tarafı konutlarda. Çünkü işin bir bütçesel tarafı da var. Kamu yine elinde maddi güçle kendi yapabileceği şeyleri yapıyor. Özel sektörde yine kendi içerisinde bulunduğu mali gücü kullanarak da yapabileceklerini yapıyor ve maalesef konutlarda özellikle apartmanlarda müstakil konutları da söylemiyorum. Apartmanlarda birlikte yaşayan insanlar ne yazık ki bir araya gelip bu sorunu tam olarak çözemiyorlar. Bu hala diyebilirim ki çözülmemiş bu sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Deprem ile ilgili olarak yeterince farkındalığın olduğunu belirten Çelik, Aslında Türkiye'nin tamamı yani hiç böyle deprem ne zaman olacak, nerede olacak, hangi gün saat vesaire bu tür şeylere hiç girmeden bu farkındalık da yeterince oldu. İnsanlar neyin ne olabileceğini de aslında fazlasıyla gördüler. Sadece yapılması gereken şu; Türkiye'de deprem tehlikeli haritaları var. Bu deprem dedi ki; haritanın özellikle en çok sorunun yaşanabileceği bölgelerden başlayarak ve o bölgelerdeki yapı gruplarından başlayarak güçlendirilebilenlerin bir an önce güçlendirilmesi, yenilenmesi gerekenlerin de yenilenmesi gerekiyor. Bir sonraki büyük depremi yaşamalıyız dedi.

Depremin ne zaman olacağının saatini bilmenin çok zor olduğunu sözlerine ekleyen Çelik, Yapılan bazı istatistikli çalışmalar var. İşte bunun değişik tahminlere baktığınızda neredeyse sürenin dolmakta olduğunu ya da bir süre daha olduğunu söyleyenler de var. Bence onlara hiç girmeden o detaylarda kaybolmadan yapılması gereken sanki bugün deprem olacakmış gibi ya da çok yakında olacakmış gibi bir an önce sorumlu olan binaların elde geçirmesi gerekiyor ifadelerini kullandı.